Tuttavaid kokaiiniga varustanud mees seisab koos klientidega kohtu ees

Algas kohtuistung narkokuritegudes süüdistatavate üle. Kohtu all on lisaks vahi all viibivale Kalev Koortile (klaasi taga, maskis) ka viis meest, kellele pannakse süüks Koortilt narkootikumide ostmist. Kaitsjad (isutvad) taotevad narkootikumide müüja ja ostjate kohtuasja eraldamist.

Tartu maakohtus algas teisipäeva hommikul kohtuistung kuue mehe üle, keda prokuratuur süüdistab narkokuritegudes. Kuigi süüaluseid on terve hulk, rõhutasid nende kaitsjad, et tegu ei ole narkojõuguga. Süüasi on aga nii mahukas, et selle arutamiseks on ette nähtud üle kolmekümne istungipäeva.