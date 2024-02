Selgunud on Tartu ülikooli aastaauhindade saajad

«Juba kolmandat aastat tunnustame tegusid, mis aitavad lahendada ühiskondlikke probleeme ja leevendada kitsaskohti. Sel aastal auhinnatud teod on rahvusülikooli nägu – iga tegu on omal moel seotud eestikeelse hariduse, teaduse püsimajäämise või edendamisega. Tänavusi auhinna saajaid iseloomustab ka erialadevahelisus,» kirjeldas tunnustuse pälvinuid Tartu ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki.

Aasta ühiskonnategu on eesti keele õppe ning kestliku moe- ja ettevõtlusõppe ühendanud «Moepööre». Ida-Virumaa moeloojad, õmblejad, disainerid ja kultuurikorraldajad osalesid programmis, mis andis neile uusi teadmisi loovettevõtlusest ning võimaluse õppida ja praktiseerida moetööstuse ja ettevõtluse eestikeelset sõnavara. Viljandi kultuuriakadeemia, Integratsiooni Sihtasutuse ja Estonian Fashion Festivali koostööprogrammi lõpuks lõid osalejad enda moekollektsiooni ning esitlesid seda suurel laval, kaasates ka kohalikku kogukonda.

Aasta teadustegu on Eesti rahva kultuurilist, keelelist ja geneetilist kujunemist mõjutanud ja mõjutavate protsesside tervikliku käsitluse loomine. Et mõista paremini Eesti alale saabunud küttide-korilaste kultuurilist, keelelist ja geneetilist kujunemist 21. sajandi digirahvaks, on ülikooli arheoloogid, ajaloolased, geneetikud, lingvistid, folkloristid, etnoloogid, geoloogid ja geograafid asetanud loodus- ja keeleteadusliku ning arheoloogilise teabe üheskoos ajaloolisse konteksti. Tulemusi tutvustatakse veebilehel eestijuured.ee.