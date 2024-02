3. koht ⟩ Hääbuva erakonna särav täht

Kahtlemata on Kristina Kallas valitsuses üks neid ministreid, kelle tegevusvaldkonna ja ametinimetuse nimetamisega keskmine kodanik liialt pead murdma ei pea, samal ajal kui valituse täiskoosseisu soravalt ette lugemine võib ka poliitikahuvilisel raske olla.

Neid tuntuse põhjusi on mitmeid ja kõik selles ei ole helge ja kerge. Kallas on pildil, kui kõnelda tuleb eestikeelsele haridusele üleminekust. Ta teeb seda usutavalt ja sageli. Kallas oli pildil kui terves riigis normaalset elu häirinud õpetajate streigi lahendaja. Streigivalu ravitseja, nagu Kallast on iseloomustanud hiljutine Postimehe pealkiri.