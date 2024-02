2. koht ⟩ Streigijuht, kes suutis kogu Eestit veenda

Reemo Voltri on hingelt ennekõik füüsikaõpetaja. Samas tunnistab ta, et streigi vedamise tõttu jäid mõned tunnid Poska gümnaasiumis tal andmata.

Kui vaadata tagasi Eesti sisepoliitika viimastele kuudele, hakkavad seal eredalt silma laiaulatusliku õpetajate streigi kaas- ja järelmõjud. Sõltumata sellest, kas hinnata aktsiooni otsest tulemust edukaks või mitte, on selge, et see puudutas vähemal või rohkemal määral suuremat osa inimestest, lastest vanaemade-vanaisadeni välja.