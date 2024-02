1. koht ⟩ Mõisanurme mõjukas ehk Kuidas keeruline sisepoliitika-aasta presidendi tabeli tippu tõstis

Kuidas siis juhtus nii, et kolmandat aastat vabariigi presidendi ametis olev Alar Karis mõjukate tabelis esimest korda esikohale tõusis? Tartu Postimees on mõjukate pingeridu kokku seadnud ka varem ja Karis on avaliku võimu kategoorias platseerunud kahel aastal kõigest neljandale positsioonile. Kui toimetus nüüd oma hääletustulemused kokku lõi, polnud kahtlust, et toimunud on muutus. Üllatus oli see aga esmapilgul toimetusele endalegi.