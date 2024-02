Peeter Volkonski saab õudusfilmide festivali tänuauhinna

Dagmar Normeti humoorikatele sõnadele kirjutatud progerokkivad meloodiad, mida esitab ansambel Ruja, tõstsid selle Elvi Koppeli telelavastuse omas ajas jõuliselt esile: see oli rohkem kui lauludega lastelavastus – see oli psühhedeelne rokkmuusikal!

Koos värvikate karakterite ja ülevoolava mängulusti, aga ka tagantjärele üllatava poliitilise alltekstiga pole see mõjutanud mitte ainult mitme põlvkonna lapsi, vaid ka täiskasvanud vaatajaid. Siiamaani tuuakse seda teatrilavadele ja tõlgendatakse sellest pärit laule. Viimastest on tuntuim ansamblite No-Big-Silence ja Kosmikud versioon, mis ilmus 2004. aastal ka plaadina.

«Miks need laulud nii populaarseks said, ei osanud ma seletada siis ega oska ka praegu,» ütles värske laureaat Volkonski. Küll on Ruja liige Jaanus Nõgisto meenutanud tagantjärele muusika salvestamist ja rääkinud, et Volkonski nooti eriti ei tundnud, aga noodid tundsid teda: soovitavad partiid olevat ta neile pigem ette tantsinud ja klaveril mänginud.