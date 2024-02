Alles 2022. aasta novembris suusatama õppinud noor ukrainlane Ivan Andruštšenkost on lühikese ajaga saanud tubli maratonidel osaleja. Tänavu suusatas ta juba täispikal maratonil.

Tartu suusamaratoni põhidistantsil läks pühapäeval rajale 3232 inimest, enamik neist eestlased. Ent seda, kes neist päriselt Eesti kodanik on, teab vaid iga osaleja ise, sest võib juhtuda, et rajale minnes on suusatajal üks kodakondsus, aga lõpetades teine.