KEVADEKS VALMIS? ⟩ Seemnefestivalile «Jõgeva kollase» järele minejail tasub juba varakult teele asuda

Aiandushuvilised on oodatud 2. märtsil kell 10–15 maaelu teadmuskeskuse (METK) avarasse universaalhalli. Päeva juhib jõgevalastele teisteltki üritustelt juba ammu tuttav Eve Somelar. Üritust on korraldatud selleks, et tutvustada laiemalt Eesti oma kartuli- ja köögiviljasorte ning ka seda, kuidas erinevad mullaharimisviisid ja vahekultuuride kasvatamine aitab keskkonda säästa.