Erivajadustega lapsed ujusid Aura keskuses võidu

Võistluse Anna Hoogu teeb ainulaadseks see, et kõik on võitjad, kuna võistlustel järgitakse Pierre de Coubertin'i mõtet: tähtis pole võit, vaid osavõtt. Sestap saidki kõik osalejad auhinnatud. Tulemused on leitavad TUKi spordiklubi kodulehel.