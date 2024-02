Sotsiaaldemokraadid tahavad abilinnapea europarlamenti saata

Sotsiaaldemokraatide valimisnimekiri ja programm kinnitatakse erakonna üldkogul 16. märtsil Paides, ent juba praeguseks on teada, et europarlamenti soovivad nad saata Tartus abilinnapeana leiba teeniva parteilase.

Elo Kiiveti sõnul on Tartu olnud Eestis suunanäitajaks inimsõbraliku linnaruumi loomisel ja kliimamuutustega kohanemisel, mida saab veelgi võimendada koostöös Euroopaga. «Meie ühine ruum peab olema nutikas ja ligipääsetav, kodud renoveeritud ja taskukohased, liikumine lihtne, olemine turvaline, energia puhas ning keskkond elurikas. Seisan võrdsema ja hoolivama ühiskonna eest ning usun ühtse Euroopa ideesse, mis on eriti oluline praegusel kriiside ajastul,» märkis Kiivet.

«Elo Kiivet on toonud poliitikasse neid väärtusi, mida sotsiaaldemokraadid kannavad. Nendeks on hoolivus ja empaatiavõime, sügavad teadmised ja austus avatud dialoogi järele. Pean õigeks, et Euroopa Parlamendis oleks tugevalt esindatud kohalike kogukondade hääl ja kultuuripealinna Tartut sobib parimal viisil esindama just Elo,» ütles sotside Tartu piirkonna juht ja Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski.