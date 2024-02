OHT TEEDEL ⟩ Eesti lõunaosas sajab vihma ja lund, teed võivad olla väga libedad

Jäine tee. Pilt on illusteeriv.

Pärastlõunal sajab Eesti lõunaosas vihma ja lund ning teed võivad olla kohati lumised või märjad. Eesti põhjaosas on peamiselt sajuta ilm ja teekatted on kuivad või soolaniisked. Kõrvalmaanteed ning väiksema liiklussagedusega teed on jäised ning selle peale sadanud vihma tõttu väga libedad ja raskesti läbitavad.