Kultuurifoorumi veebilehel on kirjas, et berliinlanna Katrin Groth (s 1988) on õppinud Berliinis ja Hamburgis linnaplaneerimist ja ajaloolist urbanistikat. Kodu- ja välismaal omandatud praktilistele kogemustele järgnesid ajakirjanduslik praktika väljaande Berliner Kurier juures ja ajakirjanduslik väljaõpe (tekst, pilt, taskuhääling).