Järjest paisuva valla hariduskeskuse valmimiseks läheb kuni 30 miljonit eurot

Ülikoolilinna külje alla Raadile, Tartu-Kõrveküla tee ja Jõhvi maanee vahele rajatav hariduskeskus koosneb 14 rühmaga lasteaiast ja kuni kuue paralleelklassiga põhikoolist. Praegu käib hariduskeskuse kavandamisel mitu tööd korraga ehk käsil on detailplaneeringu kehtestamine ja lasteaiahoone projekteerimine.

Plaan on lasteaia ehitust alustada juba tänavu, et 2025. aasta 1. septembril oleks see valmis, ütles Tartu vallavanem Jarno Laur. Kuid valmimise järel ei jää uus maja vaid mudilastele, poole sellest saavad ajutiselt enda kasutusse koolijütsid.