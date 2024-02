GALERII ⟩ Kahtlaselt pikaks ajaks kodumaale jäänud Kertu Jukkum plaanib juba uut ekstreemsust

Laupäeva pärastlõunal kogunesid kirjandushuvilised Tartus Aparaaditehases asuvasse raamatutuppa Fahrenheit, kus raadiost ja televiisorist paljudele tuttav Kertu Jukkum esitles oma värskeimat kirjatükki. Rändurihingega naise viimasest seiklusest on möödas juba nii palju aega, et sõbradki on hakanud kahtlustama, ega ta nüüd ometi Eestisse paikseks plaani jääda.