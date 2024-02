VAATA PILTE ⟩ Retrohõngulisel sõidul kohtusid suusad eelmisest aastatuhandest

Seesugune retrosõit on maratoni programmis juubeliaastatel iga viie aasta järel. Et 2024. aastal tähistab Tartu maraton 50. sünnipäeva, otsisid 62 suusasõpra pööningult või keldrist välja eelmise aastatuhande suusavarustuse, et osaleda nostalgilisel suusasõidul.