REEDENE RÕÕM ⟩ Silver Sepp võttis puu maha ja tegi sellest endale suusad

Tartu maratoni kõige kiiremad suusatajad lähevad rajale pühapäeval. Päev varem antakse stardipauk aga võistlusel, kus pole tähtsaim kiirus, vaid varustuse vastupidavus. Nimelt on 31-kilomeetrine rada homme suusatajate päralt, kelle suusad, kepid ja saapad on vähemalt 20 aastat vanad. Nende seas on ka muusik Silver Sepp, kes läks isegi sammu kaugemale ja tegi endale ise puust suusad valmis.