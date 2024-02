Juhtkiri ⟩ Kuidas vähendada liiklusmüra?

Kui tahad elada vaikuses, koli maale ja metsa. Kesklinnas elamine pole kohustus, vaid privileeg. Need on kaks tüüpilist fraasi, kui jutuks tuleb, et linnas on liigset lärmi, olgu suurtest ja väiksemates vabaõhuüritustest või meie elukorraldusega justkui paratamatult kaasas käivast liiklusmürast.