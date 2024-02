Britney Spearsi eluloo tõlkija hoiatab: see ei ole kerge lugemine

Britney Spearsi elulooraamat «Naine minus» tekitas juba enne ilmumist palju kõmu. Nüüd on Ameerika popstaari autobiograafia saadaval ka eesti keeles. Britney eluloo eesti keelde tõlkinud Tartu mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits hoiatab, et tegu on kohutavalt kurva looga ning keskmisest empaatilisematele lugejatele võib see mõjuda isegi rusuvalt.