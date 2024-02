GALERII ⟩ Norrakad kostitasid tartlasi sõbrapäeval pruuni juustuga vahvlitega

Tartuga samal ajal on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnadeks Põhja-Norras asuv Bodø ning Austrias asuv Bad Ischl. Nii nagu on Tartu 2024 programmi haaratud Lõuna-Eesti, toimuvad ka Norras kultuuripealinna üritused üle kogu Bodød ümbritseva Nordlandi maakonna. Põline saamide ala ja nende värvikas kultuur on sealse kultuuripealinna programmis kesksel kohal.