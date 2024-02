FOTOD ⟩ Sõbrapäev andis kauplejatele tööd juba päev varem

Näiteks Tartu kesklinnas Poe ja Küüni tänava nurgal Kalevi kommipoes rääkisid müüjad, et sõbrapäeva esimene pool on möödunud üsna rahulikult, ent magusat osteti kõvasti juba eile. «Ilmselt osteti juba eile kõik vajalik ette ära, et saaks kohe hommikul lähedastele kingid üle anda,» arvas Kalevi poes töötav Marina Elken.