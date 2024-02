Tartu abilinnapeast Raimond Tammest saab laupäeva õhtul diskor

Teine DJ ja üllatuskülaline on Emajõelinna üks tähtsamaid mehi, abilinnapea Raimond Tamm, kes tutvustab enda lemmikuid palasid juba kell 20.00-20.45.

Kell 21.00 loob meeleolu Karl Killing, kes on teadagi viimaste aastate kuumim ning tahetum artist. Karl mängib nii enda loomingut kui ka playlistist teiste artistide palasid. Ürituse korraldaja Helen Toomsalu kommenteeris, et Karl Killing on hetkel noorte seas üks populaarsemaid artiste, keda tahetakse esinejaks pea igale sündmusele.