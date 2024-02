IN MEMORIAM ⟩ Suri Genialistide kitarrist ja Genialistide klubi haldusjuht Allan Aint

Kui Allan Aint vastas septembris 2016 Tartu Postimehe küsimusele, kas mõni kultuur on subkultuurimaja Genklubi tegevusest jäänud eemale, oskas ta paugupealt nimetada ainult popkultuure. «Aga neil on oma maju küll ja küll,» lisas ta.

Ühtlasi avaldas haldusboss lootust, et Genklubi tegutseb kümne aasta pärast – aastal 2026 – samas kohas kus praegu, Magasini tänavas. Aga ta lisas, et korraldajad ja tegutsejad on enamasti teised.