AITA LAPSEL ELADA ⟩ 12-aastane Kevin vajab abi raviga jätkamisel

Ravim, mis haiguse kulgu oluliselt aeglustab, on aga väga kallis – see maksab 361 000 eurot poolaastas – ning ühtegi muud võimalust kui heade annetajate toel Kevinil seda ravi jätkata ei ole. Tartu linn toetab Kevini ravi sama perioodi jooksul 16 000 euroga, kuid puudu on siiski veel 345 000 eurot.