Laulu- ja tantsupeol koorub välja mõte, et meie õnn ja rõõm asuvad juure juures

«Kõige tähtsam on, et me hoiame oma juuri ja rahvakultuuri ning et inimesed saavad koos olemise ja ühise asja ajamise tunde. Et oleks õnn ja rõõm, on vaja teada, kus on juured – need on omavahel tihedasti seotud,» ütles tantsupeo kunstiline juht Kristel Maruste.