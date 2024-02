Lõuna-Eestis kasvas mullu hädaabikõnede hulk

Iga kolmas hädaabiliinile tulnud kõne on tehtud kas ekslikult või puudub helistajal kiire abi vajadus.

Häirekeskuse Lõuna keskuse juht Hedi Arukase tõi eelmise aasta 112 kõnedest rääkides ühe trendina välja ekslikud kõned. «Üks murekoht on ekslikult tehtud kõned, mis on sageli põhjustatud nutiseadmete nii-öelda ise helistamisest,» sõnas Arukase.

«Panen inimestele südamele, et olge nutiseadmetega hoolsad ning vaadake üle nende seadistused – teadmatus kasutusfunktsioonidest võib põhjustada eksliku hädaabikõne.»

Teine väga suur murekoht on keskuse juhi sõnul seotud pahatahtlike helistajatega, kelle soov pole muud, kui hädaabiliini koormata ja esmaseid abistajaid sõnaliselt rünnata.

«Sellisel eesmärgil 112 numbri valimine on absoluutselt vastuvõetamatu. Kui meel on mõru, siis abinõu selle vastu ei tohiks kindlasti olla hädaabinumbrile helistamine, kuna nii võib ootele jääda keegi, kes on tõesti eluohtlikus olukorras,» toonitas Arukase.