Peipsi kallas jääb punkritest puutumata

Tuleb rõhutada, et Balti kaitsevööndi algatus on mitmetahulisem kui ainult punkrid, ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsleri nõunik Kaido Tiitus. Ta selgitas, et algatus hõlmab lisaks paarikümmet ladustamisala kindlustuselementide, niinimetatud draakonihammaste ja lõiketraadi ning muude tõkestusvahendite rahuaegseks hoiustamiseks.