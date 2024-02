Informaatikaolümpiaadi võitjaid said teaduskoolilt kaela uhiuued medalid

Rebeka Kuiki sõnul valmis medali disain vormiõpetuse aines tunnitööna, pärast sai ta juhendajalt tagasisidet, et töö oli hea. Seda tuli vaid pisut edasi arendada ning nii saadetigi kavand teaduskooli medalikonkursile. Rebeka Kuik nägi autasustamisel medaleid esimest korda ning oli tulemusega väga rahul ja õnnelik oma võimaluse üle sel viisil tähele pandud saada.

Võitjatel on edaspidi võimalus tulla õppesessioonidele ja valikvõistlustele, et tulevikus esindada Eestit Balti informaatikaolümpiaadil, Euroopa tüdrukute informaatikaolümpiaadil, Euroopa juunioride olümpiaadil, ülemaailmsel informaatikaolümpiaadil ning esimest korda toimuval rahvusvahelisel tehisintellekti olümpiaadil.

Üks ülesanne lõppvoorust

Sõnakuulelik Tom

Tomil on N mänguasja ja nad on alailma mööda tuba laiali. Ema tüdines sellest ja andis Tomile kolm kasti mänguasjade paigutamiseks. Igasse kasti mahub K mänguasja ja kastides on kokku piisavalt ruumi kõikide mänguasjade jaoks.

Tom otsustas esialgu panna mänguasjad kastidesse sellise reegli järgi: sinised mänguasjad sinisesse kasti A, rohelised mänguasjad rohelisse kasti B ja punased mänguasjad punasesse kasti C. Siis aga hakkas ta mõtlema: mis siis, kui kõik mänguasjad ei mahu samavärvilisse kasti?

Sellepärast otsustas ta veel, et kui järjekordset mänguasja ei saa enam panna kasti A, siis püüab ta selle panna kasti B, B asemel kasti C ja C asemel kasti A.

On teada mänguasjade värvid kastidesse paigutamise järjekorras. Leida, kuidas paigutuvad mänguasjad kastidesse!

Allikas: Eesti informaatikaolümpiaad