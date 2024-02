VIDEO JA GALERII ⟩ Filmi naistest suitsusaunas saatis suur edu ka kultuurikandja tiitlite jagamisel

Tänukirja teksti on märgitud, et Tartu linnavalitsus tunnustab Anna Hintsi hinge puhastava ja maailmaga Lõuna-Eesti pärandit jagava dokumentaalfilmi eest, mis mõjub vaatajaile üle piiride ja on silmapaistev kunstiteos. «Savvusanna sõsaraid» ning selle edu paljudel filmifestivalidel ja mitmete maade kinodes on nimetatud Eesti filmiajaloo üheks murdepunktiks. Varem pole meie kodumaal keegi võitnud Euroopa tähtsaimat filmiauhinda.