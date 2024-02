GALERII ⟩ Poeriiulid tühjenesid vastlakuklitest juba paari esimese tunniga

Parima hinnaga vastlakukli saab teisipäeva hommikuse hinnavaatluse järgi Tartu bussijaama lähedal turuhoones asuvast Liivimaa pagarist vaid 60 sendi eest. Tõsi, suuruselt on need ka hinnavõrdluses kõige väiksemad, kaaludes vaid 55 grammi. Kella 11 paiku oli aga hea hinnaga kukleid ostetud juba nii palju, et müüjal tuli neid juurde tellida.