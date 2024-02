Nüüd on linnavalitsus pakkunud välja tegevuskava, kuidas järgmistel aastatel võiks hakata müraprobleemi lahendama. Sel nädalal arutab asja volikogu, kes kava kohaselt saadab tegevuskava avalikule väljapanekule.

Müra vähendamisega tegelemine ei ole Tartule midagi uut ja suurele linnale on see kohustuslik tegevus, sõnas abilinnapea Raimond Tamm. Nüüdse tegevuskava aluseks on aastal 2022 valminud strateegiline mürakaart, mis näitab ära olulisemad probleemkohad.