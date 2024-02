Mismoodi käis meie vanal heal Liivimaal suguelu? Tartu ülikooli üldajaloo ja uusaja professor Mati Laur on võtnud seda uurida ning kirjutanud monograafia «Talurahva seksuaalkäitumine 18. sajandi Liivimaal». 223-leheküljelise raamatu on kirjastanud rahvusarhiiv ja esitlus on sealsamas Noora hoones sõbrapäeval.