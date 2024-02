Okupeeritud Hersonist tulnud kunstniku looming kiirgab hingevalu ja lootusi

Haki galeriis on okupeeritud Hersonist Eestisse põgenenud Viktoria Berezina digitaalsete kollaažide näitus «Mina olen looduses. Loodus on minus». Esimesena paistab silma see, et kõikidel kollaažidel on naine, linnud, maja või uks. Pildikatked on leitud internetist ja neist on komponeeritud tõsised jutustused.