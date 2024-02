Aime Jõgi: mida veel otsida või mis üldse on leidmist väärt?

Ühel järgmisel päeval sattusin Tervise Abi kauplusse tutvuma interaktiivse mänguloomaga, teisisõnu robotkassiga, kes reageerib puudutustele, näub ja nurrub, viskab end külili, ajab isegi karvu ning ootab, et keegi teda aeg-ajalt kammiks. Tootekirjelduses on märgitud, et niisugused kassrobotid on loodud eakatele ja mäluhäiretega inimestele, et pakkuda neile rõõmu ja lohutust, tuua tagasi mälestusi ning suurendada seotust pärismaailmaga.