Krista Aru: kas kratt on tagasi?

Põlevate silmanööpidega noori näeme raamatukogus ka nüüd. Aga erinevalt kratist nad ei murdu raamatute all, vaid kasvavad. Sest nad teavad, mida tahavad, ja loevad, mida vajavad. Nad teevad seda iseenda pärast. Näha õppimis- ja avastamisvaimus inimesi, olla raamatu ja lugeja kohtumise tunnistajaks, on raamatukogutöö üks ilusamaid külgi. Ja hoolimata kõikidest sõnamistest, mis on kuulutanud paberraamatu lõppu, näeme iga päev hoopis vastupidist: raamatukogu külastajate ja lugejate hulk kasvab ning digiteeritud teksti asemel eelistatakse võimalusel lugeda ikkagi paberväljaannet.