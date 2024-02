Jaapani teatrilegendi ja eestlaste koostöös valminud lavastus jõuab suvel kultuuripealinna

Tartu 2024 loovjuhi Kati Torpi sõnul on imekspandav Takatani koostööoskus ja kokkuliitev lavastajastiil, mis võimaldab ühes meeskonnas kunsti looma ühendada oma ala absoluutsed tipud. «On väga eriline, et Euroopa esietendust saavad näha just kultuuripealinlased tartlased ja külalised,» rääkis Torp.

Meediakunstnik Shiro Takatani on kogunud etenduskunstide areenil tuntust uute võimaluste katsetajana. Ta on 1984. aastal tegevust alustanud legendaarse Jaapani kunstikollektiivi Dumb Type kaasasutaja ja tuumikliige. Kollektiivi Dumb Type teoseid on eksponeeritud ja esitatud mainekates paikades üle maailma, näiteks Tokyo Metropolitani fotograafiamuuseumis, Lyoni kaasaegse kunsti muuseumis, Pompidou keskuses ja New Yorgi moodsa kunsti muuseumis (MoMA). 2022. aastal esindas Dumb Type 59. Veneetsia biennaalil Jaapanit.