ÕNNELIK ÕNNETUS ⟩ Ahju kütnud tüdruk unustas siibri avada, nõuetekohased andurid polnud korteris töökorras

9. veebruaril kell 19.09 teatati häirekeskusele, et Tartus Oa tänaval on kortermaja korteri toas suitsu. Selgus, et kodus olnud 11-aastane laps oli ahju teinud tule, kuid siiber ununes avamata. Tüdruk oli suitsu täis ruumidest ise välja saanud.