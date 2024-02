Ülikoolilinna hariduslaat toob teadmishuvilised taas kokku

«Osalejad on tagasisides jaganud rõõmu ja tänu selle eest, et laadal kogetu on aidanud neil lahendada nii mõnegi mureküsimuse, õpetanud kasutama uut meetodit või andnud värskendavat hoogu põnevate teemade avastamisel. Seda kõike tänu sellele, et meie koolid ja lasteaiad on olnud valmis jagama osakesi oma teadmiste-kogemuste varalaekast. Tähistamaks seda kuueaastast ühist teekonda on selle aasta hariduslaada teema «Koos liigume kaugemale»,» rääkis üks ürituse korraldajaid, Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk.

Hariduslaada avab Tartu linnapea Urmas Klaas, kes on rõhutanud, et just avatus ja koos tegutsemine on need olulised väärtused, mis kannavad Tartu haridust nii hoogsalt edasi. Päeva fookusesinejad on Kai Koort ja Eva Toome Education Estonia meeskonnast. Education Estonia on haridus- ja teadusministeeriumi algatus Eesti hariduse lahenduste ja kogemuse tutvustamiseks maailmas. Hariduslaadal räägib Education Estonia meeskond sellest, kuidas Eesti häid tegemisi ka laiemalt tutvustada, ning koos arutletakse selle üle, mis teeb Eesti hariduse just nii heaks, nagu see praegu on, ehk mis on Eesti kooli ja lasteaia edumudel. Lisaks tutvustavad nad EdTech Estonia haridustehnoloogia ettevõtteid ja koostöövõimalusi nendega.