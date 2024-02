Algas kandideerimine Tartu ülikooli magistriõppesse

Eesoleval 2024/2025. õppeaastal saab valida 77 magistriõppekava vahel, millest 49 on eesti- ja 28 ingliskeelsed. Esimest korda on kandideerimiseks avatud kaks uut ingliskeelset õppekava: kliiniline farmaatsia ja loovprojektide juhtimine. Võõrkeelseid õppekavasid on esimesel kõrgharidusastmel tänavu kolm.