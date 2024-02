Norra saatkond kolib üheks päevaks Tartusse

Tartuga samaaegselt on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnadeks Põhja-Norras asuv Bodø ning Austrias asuv Bad Ischl. Nii nagu on kogu Kagu-Eesti haaratud Tartu 2024 programmi on ka Norras kultuuripealinna üritused üle kogu Bodød ümbritseva Nordlandi maakonna. Põline saamide ala ja nende värvikas kultuur on kultuuripealinna programmis kesksel kohal ning kultuuriaasta avapidustused hõlmavad ka Saami rahvuspüha 6. veebruaril.