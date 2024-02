Galerii ⟩ Tartu südamesse tuli üle kolmesaja inimese

Üle-eestilise algatuse Eesti Suurim Süda idee on pärit JJ-Street tantsukooli asutajalt Joel Juhilt ja esimesel aastal viisid seda aktsiooni ellu üksnes tantsukooli treenerid ja noored. Tänaseks on üleskutsega aga ühinenud koordinaatorid erinevatest Eesti paikadest, olgu tegemist valla spordijuhi, külavanema või muu aktiivse inimesega. Sündmuse eesmärk on eestvedajate sõnul tuua kodukandi inimesed kokku, tulla peast rohkem südamesse ning äratada inimestes hoolivuse ja ühtehoidmise tunnet.