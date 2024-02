Esmaspäev toob endaga keerulised ilmaolud

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Kohati sajab vähest lund, lörtsi või vihma. Hommikul läheneb lõunast Eesti-Läti piirile sajuala. Ida- ja kirdetuul tugevneb 5–11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 1–8, Kirde-Eestis kuni 10 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirdetuul 2–7, hommikul puhanguti 10 m/s. Kohati sajab nõrka lund ja lörtsi. Nähtavus on enamasti hea, kuid sajus halveneb veidi. Külma on 7–10 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Saartel ja Eesti lõunaosas sajab lund ja lörtsi, sekka ka vihma ja jäävihma. Eesti põhjaosas on sajuvõimalus väike. Esineb jäidet. Puhub kirde- ja idatuul 6–13, rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Külma on 2–8, Saaremaal tuleb kohati 0 kraadi.