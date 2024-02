Tartu alistas Eelmäe punktirekordi toel võõrsil Läti Ülikooli

Pisut üle 20 mänguminuti platsil olnud Hendrik Eelmäe lõpetas mängu karjääri parimat tähistava 26 punktiga. Devin Harris lisas 17 punkti ja neli korvisöötu. Robin Kivi ja Rinalds Malmanis said kirja võrdselt 12 punkti ning lätlasele ka üheksa lauapalli ja neli korvisöötu. Märt Rosenthal lisas 10 punkti.

Tartu peatreeneri Gundars Vetra sõnul oli meeskonnale sellist võitu vaja. «Kontrollisime täna 40st minutist 30, teisel veerandil oli natuke raskuseid. Aga sellistes mängudes ei taha suuri probleeme, vaid et kõik tegutseksid keskendunult, ilma stressita ja saame võidu kirja. Täna nii läks ja nüüd on karikanädalale sellise mängu pealt hea vastu minna,» sõnas Vetra. «Hendrik Eelmäe on end viimastes mängudes hästi leidnud. Täna võttis ta mängulisi viskeid ja pani oma kohtadelt ära.»