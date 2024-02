Teine põhjus on see, et kohalikud hinnad on märgatavalt tõusnud. Praktiliselt on täna võimalus sama raha eest lennata välismaale, kui perega Eestis spaasse minna. Kui vaadata välisturistide arvu, siis Tartus on see tõusnud 2019. aastaga umbes samale tasemele.