Võrtsjärve ääres asuva Suure-Rakke küla elanikud jäid täna öösel elektrita. Küla elanik Vahur Laas läks hommikul kella seitsme ajal oma last bussile viima ja märkas, et ühe elektriposti otsas on korralik põleng. Elektrit pole külas praeguseni.