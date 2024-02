Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos on koostööst põnevil. «Korvpall on alati olnud Tartu linna identiteedi tähtis osa. Meie toetame selle traditsiooni jätkumist,» sõnas Roos.

Tartu korvpallimeeskonna spordidirektor Janar Talts näeb ühiseid väärtuseid. «Teada on, et tee Tallinnast Tartusse on palju pikem kui Tartust Tallinna. Riiast ei hakka rääkimagi. Mul on väga hea meel, et meie toetajate sekka tulnud Lux Express aitab seda teekonda võimalikult mugavalt läbida ja ehk innustab see ka inimesi teistesse linnadesse korvpalli vaatama sõitma,» rääkis Talts.