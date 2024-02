Kultuuripealinna saabujaid tervitavad kärtsroosad liiklusmärgid

Tartus Tallinna maantee sissesõidu juures ja veel viies kohas on nüüd roosa kultuuripealinna märk.

Nüüd näevad kõik Tartusse saabujad, et nad on jõudnud kultuuripealinna, samuti saavad nad aimu, mille peale kultuuripealinna sihtasutuse kasutuses olev 26 miljoni eurone eelarve kulub, sest roosasid teavitusmärke on korras silmanägemisega inimesel võimatu mitte märgata.