Juhtkiri ⟩ Arutu kohtusaaga. Ehk aitab?

Samavõrd šokeerivaks võib lugeda asjaolu, et nüüd, ligi kaheksa aastat hiljem on Lember saanud õiguse kahest kohtuastmest, aga lõpplahendust ikka ei ole. Sel nädalal avaldatud otsuse järgi nõustus ringkonnakohus maakohtu järeldustega, et üheksaeurost juuksuriskäiku ei saa pidada altkäemaksuks ega ole ka tõendatud, et Roosi tänava lennukiangaaride asjus otsuseid langetades sooritas Lember toimingupiirangu rikkumise. Prokuratuuri viimane õlekõrs on riigikohus. Ehk tuleks jätta see kasutamata?