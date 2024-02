Ilmatsalu lapsed tutvusid ukrainlaste traditsioonide ja kommetega

Lisaks näitusele tutvustasid Triibutriinu rühma koolieelikud Maru ja Nora Lovisa slaidide toel kogu Lepatriinu perele ukraina tavasid ja kombeid. Üheskoos saadi teada, milline on Ukraina lipp ja vapp, mis on Ukraina rahvuslill ja rahvuslind, milline on traditsiooniline ukraina tants hopakk ja milline pill on banduura. Kui teised said slaidiesitluse kaudu lähemalt tutvuda Ukrainaga, siis sügisel kooli minevatele Marule ja Nora Lovisale oli see suurepärane kogemus kaaslaste ees esineda ning õpetaja sõnutsi olid nad seejuures ka julged, enesekindlad ja teadlikud.