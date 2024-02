Professor Ain Raal viis autasu saamise uudise järel jutu tosinale ravimtaimele

«Alguses võttis nagu sõnatuks, aga nüüd, jah, hakkab arusaamine sellest uudisest mulle kohale jõudma,» ütles professor Ain Raal pärastlõunal. «Olen seda saanud endale ka lahti mõtestada ja eeskätt leian, et see on tunnustus mulle kui Eesti proviisorile. See kuulub aga ka kõigile minu kutsekaaslastele, minu kaasteelistele, lähematele kolleegidele. See on mu sügav veendumus praegu.»

Mida te aga ikkagi esile tõstaksite oma viimase aja töödes farmakognoosias ehk teaduses, mis räägib ravimite looduslikest allikatest?

Tänu rahvusvahelisele projektile oleme saanud Tartu ülikooli külalisprofessoriks Oleh Koshovyi Harkivist Ukrainast. Meil on temaga tekkinud tõeliselt hea sünergia ja me oleme suhteliselt lühikese ajaga märkimisvääselt palju teadustööd teinud ning jõudnud teadusajakirjades tulemusi ka juba publitseerida. Aga kuna teadusajakirjade publikatsioonide info ei ole tavalisele inimesele igapäevaselt nii kättesaadav teadmine, siis mulle teeb rõõmu veel üks asi. See on Eesti ühiskonnas ka nähtav ja käega katsutav. Meil koos Kristel Vilbastega sai nimelt kaante vahele raamat «Tosin tervendavat taime».

Teil on Eesti ravimtaimedest juba kolm köidet ilmunud. Kas nüüd siis ilmus veel üks omaette teos?!

Hiinlastel on selline vanasõna, et kui mägedes kasvab kolm kõrget puud, siis üks neist on kõige kõrgem. Ehk teisisõnu, need tosin ravimtaime on nagu kilbile tõstetud kõikide teiste seast ja need on eriti tähtsad.