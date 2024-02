Ülikooli õppejõu arvates tuli teenetemärk tänu ärifestivalile

Aru saamata, milles asi, vastas Kuusik Maaja Vadile kirjaga, et õnne läheb vaja igaks päevaks, kuid soov oleks ka teada, mille eest õnnesoovid laekusid. Alles seejärel sai professor Kuusik teada, et on pälvinud president Alar Kariselt Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Uudiseid jõudis Kuusik lugema alles paar tundi pärast esimest õnnesoovi.